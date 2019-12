Schiera di Vip alla Maldive: Totti, Favino, Greggio e Icardi (Di martedì 31 dicembre 2019) Ultimo dell’anno vista mare per molti campioni del calcio e non solo. Ecco il quartetto che si è ritrovato insieme sulla spiaggia delle Maldive Non sono finite le vacanze e quale posto migliore per festeggiare l’ultimo dell’anno se non le Maldive? In tantissimi, soprattutto nel mondo delle celebrità hanno scelto questo paradiso terrestre per trascorrere Capodanno. Scena inedita quindi sulle bianchissime spiagge e un quartetto d’eccezione. Si sono infatti ritrovati insieme Mauro Icardi, Francesco Totti, Ezio Greggio e Pierfrancesco Favino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Schiera Vip Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Schiera Vip