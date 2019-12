‘Saranno Campioni’: Giacomo Casadei, la grande speranza del salto ostacoli azzurro (Di martedì 31 dicembre 2019) Giacomo Casadei è attualmente il giovane prodigio dell’equitazione azzurra, nella specialità del salto ostacoli. Il talentuoso figlio d’arte (suo padre Mirco ha vinto diverse gare nazionali ed ora è preparatore tecnico della Federazione, la FISE), ha iniziato con il mondo dei cavalli alla precoce età di 4 anni ed a 5 e mezzo ha disputato la prima gara, senza avvertire ansie o paure. Cose naturali, cose da predestinato. Il 17enne (il compleanno a settembre), che vive con i genitori Mirco e Marcella in provincia di Bologna, frequenta attualmente il Liceo Linguistico in una scuola privata che gli permette di conciliare carriera sportiva e studi. Dedica il suo tempo libero al giardinaggio, agli alberi ed alla pesca, ma le ore che dedica al suo sport coprono la maggior parte della giornata. Cose che non sembrerebbero reali per un classe 2002, così come il fatto di non avere un ... Leggi la notizia su oasport

