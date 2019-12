Sanremo 2020, svelati i cantanti. Amadeus: “Edizione caratterizzata dall’imprevedibilità” (Di martedì 31 dicembre 2019) cantanti Sanremo 2020. Sono stati svelati i prossimi partecipanti alla kermesse canora. Amadeus: “Un’edizione imprevedibile”. ROMA – Sono stati svelati i cantanti di Sanremo 2020. In un’intervista ai microfoni di Repubblica, Amadeus ha annunciato i prossimi partecipanti alle kermesse canora che prenderà il via i primi giorni di febbraio. I 22 nomi saranno presentati ufficialmente il 6 gennaio allo speciale di Rai 1 I Soliti Ignoti e lì annunceranno i titoli delle canzoni. I cantanti di Sanremo 2020 Sarà un’edizione molto giovane visti i 22 cantanti annunciati da Amadeus. Spazio a molti vincitori di talent come Giordana Angi, Enrico Nigiotti, Alberto Urso e Riki. Presenti anche a nomi esperti del tipo Irene Grandi, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Piero Pelù, Morgan e Bugo, Marco Masini, Michele Zarrillo Ecco tutti i nomi in semplice ordine ... Leggi la notizia su newsmondo

