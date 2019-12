Sanremo 2020: Salmo ospite della prima serata del Festival (Di martedì 31 dicembre 2019) Salmo Si inizia da Salmo. Tra gli ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020, c’è anche il rapper sardo, pronto a calcare l’ambito palco nel corso della prima serata. Per il cantante, nato ad Olbia, si tratta dell’esordio nella kermesse canora che quest’anno verrà condotta da Amadeus. Arriva all’Ariston non certo per l’appeal nazionalpopolare ma sulla scia delle vendite monstre dell’album Playlist che, uscito nel novembre 2018, ha raggiunto il traguardo di quattro dischi di platino. Il rapper è anche il secondo artista più ascoltato nel 2018 su Spotify in Italia (al primo posto c’è Ultimo). Sanremo 2020: chi è Salmo Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, ha al suo attivo 5 album pubblicati in studio e 2 in versione live. Ha avviato la sua carriera musicale a soli 13 anni, ... Leggi la notizia su davidemaggio

