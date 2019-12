Sanremo 2020, l'annuncio dei Big su Repubblica, giornalisti (e non solo) contro Amadeus (Di martedì 31 dicembre 2019) "Troviamo inopportuno che il direttore artistico di Sanremo abbia annunciato la composizione dei concorrenti in esclusiva su Repubblica e non, come da consuetudine, in una conferenza stampa istituzionale (negli ultimi anni, in realtà, avveniva in diretta televisiva, Ndr). È una condotta lesiva degli interessi dell'azienda: presenteremo un quesito in commissione di Vigilanza Rai per chiedere chiarezza al management, ricordando ad Amadeus che ha stipulato un contratto con l'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo". E' quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e commissario di Vigilanza Rai Federico Mollicone. La presa di posizione del politico arriva alla fine di una giornata durante la quale alcuni giornalisti e addetti ai lavori hanno espresso sui social critiche per la scelta di Amadeus di annunciare i 22 big in gara al Festival di Sanremo 2020 in un'intervista ... Leggi la notizia su blogo

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti -