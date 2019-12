Sanremo 2020 – Ecco i 22 big in gara scelti da Amadeus. (Di martedì 31 dicembre 2019) Quello in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 sarà il 70° Festival della canzone italiana, meglio conosciuto come il Festival di Sanremo. Come noto dall’inizio della scorsa estate come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 è stato scelto Amadeus che prende il posto di Claudio Baglioni che è stato protagonista delle ultime due edizioni. … L'articolo Sanremo 2020 – Ecco i 22 big in gara scelti da Amadeus. Leggi la notizia su unduetre

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti -