Sanremo 2020, Amadeus ufficializza la lista dei cantanti in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Sanremo 2020, Amadeus ufficializza la lista dei Big in gara: tutti i nomi Amadeus ha ufficializzato i nomi dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio. Uno strappo alla regola, fatto durante un’intervista a Repubblica, considerando che l’annuncio ufficiale era atteso per il 6 gennaio. Ma quali sono i cantanti di Sanremo 2020? In tutto 22 Big e 8 Nuove Proposte, con lo scopo di rappresentare il variegato panorama musicale di oggi, dagli artisti più affermati ai giovani rapper amati soprattutto dagli adolescenti. Un quadro insomma il completo e attuale possibile, per intercettare i gusti di tutti. La prima differenza rispetto agli ultimi anni è data dalla separazione delle due gare, da un lato i Big, dall’altro i Giovani, con due diversi vincitori. Amadeus, nell’intervista a Repubblica, ha parlato di un Festival ... Leggi la notizia su tpi

