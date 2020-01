San Vito lo Capo, meraviglia anche d’inverno (VIDEO) (Di martedì 31 dicembre 2019) San Vito lo Capo è una meraviglia non solo d’estate. anche d’inverno questo piccolo centro del trapanese continua a stupire per la sua invidiabile bellezza. Un VIDEO di Vito La Sala mostra San Vito in tutta la sua bellezza. Uno scenario invernale che rende questa località densa di fascino ancora più particolare. Il mare, il vento, il paese in mezzo alle riserve naturali di Monte Cofano e dello Zingaro. San Vito anche d’inverno è una perla di rara bellezza. (guarda il VIDEO in fondo all’articolo) Il 2019 di San Vito lo Capo si chiude con numeri importanti trainati da un’estate da record. L’importante riconoscimento insignito da Legambiente ha dato un importante impulso al turismo. San Vito Lo Capo è stato eletto come uno dei mari più belli d’Italia da Legambiente e Touring Club Italiano. Non solo mare cristallino ma anche servizi al top per i turisti e ... Leggi la notizia su direttasicilia

