San Silvestro e Capodanno, la fine del 2019 e l’inizio del 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) 12 CHICCHI D’UVA A RITMO DELLE CAMPANEIL LAGO GHIACCIATOMELAGRANAPIOMBOMUTANDE ROSSEMONETEDI PIATTI ROTTI E OGGETTI BUTTATI DALLA fineSTRAA TUTTO TONDOTU CHIAMALO SE VUOI COTECHINOPIÙ VISCHIO PER TUTTIBOTTI108 PECCATI DA ESPIAREUNA NOTTE AL CIMITERODIVINAREGLI ANIMALI DI Capodanno7 VOLTEFERTILITÀ QUESTIONE DI COLOREIL PUDDING DI CapodannoMAKE A LISTSi chiamavano strenae i doni che gli antichi romani usavano scambiarsi all’inizio dell’anno, inizio indicato da Giulio Cesare nel primo di gennaio in quel calendario che è ancora la base del nostro. E ancora oggi fra l’ultimo giorno dell’anno e il Capodanno ci si scambiano auguri e si fanno riti propiziatori anche se non si donano più fichi accompagnati da ramoscelli d’alloro come le strenne, dal bosco della divinità Strenia. Nel mondo occidentale il giorno festivo è il 1 gennaio, ma la festa e la mangiata si fanno la sera precedente, quella ... Leggi la notizia su vanityfair

