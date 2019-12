San Silvestro, chi è e perché si festeggia il 31 dicembre (Di martedì 31 dicembre 2019) La notte di San Silvestro è la più famosa di ogni anno. Meno conosciuto, eppure importante, il santo al quale la Chiesa ha dedicato in calendario il giorno del 31 dicembre, ricorrenza della sua morte nell'anno 335. Se ne ignora la data di nascita e si festeggia dunque la «natività in cielo», la data della fine della vita terrena di una figura fondamentale della storia non solo della Cristianità. Silvestro fu contemporaneo dell'imperatore Costantino che nel 313 aveva emanato il famoso editto di Milano col quale si poneva fine alle persecuzioni religiose nello Stato romano. Sacerdote romano, Silvestro viene eletto vescovo di Roma alla morte di papa Milziade diventando con ciò il 33° pontefice nel 314, appena un anno dopo l'editto di Costantino. Fu uno dei primi non martiri e assistette alla transizione dalla paganità alla accettazione della religione cristiana nei vasti confini ... Leggi la notizia su gqitalia

AnnaTavano : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Silvestro I - effeelle5 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Silvestro I - s0lara : RT @Virginia_Reggl: +++ALLA CITTADINANZA+++ Per la notte di San Silvestro la metro sarà in funzione fino alle ore 2.30 notturne, ma non fe… -