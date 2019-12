Samantha Cristoforetti lascia Aeronautica Militare: “Scelta personale” (Di martedì 31 dicembre 2019) Tutti la ricorderemo come la prima (e fino ad oggi l’unica) donna ad entrare nell’Agenzia Spaziale Europea e a prendere parte alle sue missioni. Samantha Cristoforetti, nota anche come l’AstroSamantha, ha deciso di lasciare l’Aeronautica Militare. Entrata nel 2001, la 42enne non ha ancora spiegato i motivi che l’hanno portata all’addio di questa intrepida avventura. La sue decisione, infatti, è nota per il momento soltanto ai vertici dell’Aeronautica: nemmeno il presidente Esa Giorgio Saccoccia ne è al corrente. Samantha Cristoforetti, addio all’Aeronautica Militare Sarebbe stata una scelta personale a spingere Samantha Cristoforetti a lasciare improvvisamente l’Aeronautica Militare. Nei primi giorni del 2020, infatti, la 42enne si congederà ufficialmente recandosi ad Istrana, vicino a Treviso, dove ha sede il 51esimo stormo del ... Leggi la notizia su notizie

Corriere : Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l’Aeronautica militare - giornalettismo : Una decisione del tutto inaspettata: #AstroSamantha, al secolo Samantha #Cristoforetti, dice addio all'aeronautica… - Corriere : Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l’Aeronautica militare -