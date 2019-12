Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l’Aeronautica militare: “Scelta personale” (Di martedì 31 dicembre 2019) Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l’Aeronautica militare: “Scelta personale” L’astronauta Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l’Aeronautica militare, il Corpo che l’ha accolta e seguita sin dall’inizio della sua carriera. La notizia, arrivata a sorpresa, è stata tenuta riservata fino a pochi giorni fa ed era nota solo agli alti vertici della struttura militare. A rivelarlo è il Corriere della Sera. Samantha Cristoforetti, 42 anni, appartiene al 51esimo Stormo dell’Aeronautica militare che ha sede ad Istrana, in provincia di Treviso. Prima astronauta italiana, tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale. Il congedo ufficiale arriverà nei prossimi giorni, e probabilmente in quell’occasione si conosceranno le ragioni della scelta. L’astronauta avrebbe anticipato che si tratta di ... Leggi la notizia su tpi

