Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana lascia l’Aeronautica a gennaio. “Scelta personale” (Di martedì 31 dicembre 2019) A sorpresa Samantha Cristoforetti lascerà l’aeronautica entro una manciata di giorni. Lo scrive il Corriere della Sera, sottolineando che la scelta “sorprendente” è stata tenuta riservata fino a pochi giorni fa ed era nota solo agli alti vertici della struttura militare, tanto che non ne era al corrente neanche il presidente dell’Agenzia Spaziale italiana, Giorgio Saccoccia. I motivi della decisione del capitano Cristoforetti si conosceranno probabilmente in occasione del congedo ufficiale nei prossimi giorni ad Istrana, nel Trevigiano, dove ha sede il 51esimo Stormo a cui appartiene. L’astronauta 42enne avrebbe parlato di scelta personale. Le indiscrezioni ipotizzano anche una nuova avventura professionale un nuovo contratto di lavoro, che ne renderebbero incompatibile la presenza nelle Forze armate. Intanto però AstroSamantha resta in forza all’Agenzia Spaziale ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

