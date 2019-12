Salvata da Merkel e Draghi, ora l'Ue può solo investire e innovare (Di martedì 31 dicembre 2019) Con il 2019 si chiude non solo l’anno, ma anche il decennio 2010-2019, sul quale rifletto qui guardando all’Europa nella speranza che un periodo abbastanza lungo consenta di avere una prospettiva relativamente oggettiva su cui costruire un futuro. La mia tesi è che l’Europa (ovvero la Ue e l’Eurozona) sia uscita con fatica dalla peggiore crisi nei sessanta anni dai Trattati di Roma con una certa ripresa istituzionale ed economica, ma con un fronte macro-sfide non minori.Due statisti europeiLa storia della crisi è nota, ma anche dimenticata nella sua gravità. Iniziata “ufficialmente” alla fine del 2009, con la dichiarazione del neo-primo ministro della Grecia che i conti pubblici erano stati falsificati, è poi precipitata nella crisi finanziaria e dei debiti sovrani per gli Stati dell’Eurozona più deboli per ... Leggi la notizia su huffingtonpost

