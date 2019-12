Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini 2020: a Garmisch-Partenkirchen in qualificazione Geiger profeta in patria. C’è anche l’Italia: Cecon avanti (Di martedì 31 dicembre 2019) Karl Geiger lancia il guanto di sfida a Ryoyu Kobayashi e fa un pensierino alla Tournèe. Il tedesco, sul trampolino di casa di Garmisch-Partenkirchen, vince la qualificazione e mette pressione al nipponico, che comunque chiude al terzo posto il preliminare e domani proverà ad entrare nella storia diventando il primo uomo a vincere sei tappe dei 4 Trampolini e a vincere per due anni consecutivi sul trampolino di Garmisch-Partenkirchen. La prima notizia è che c’è partita per la vittoria nella seconda tappa della Tournèe perchè i primi dieci della classifica della qualificazione sono tutti vicinissimi e domani sono pronti a darsi battaglia nella spettacolare sfida di inizio anno. Per Kobayashi c’è l’incognita tensione ma il nipponico ha dimostrato di saper gestire al meglio le situazioni complicate dal punto di vista mentale. La seconda notizia, importante per ... Leggi la notizia su oasport

