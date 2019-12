Salerno, l’anno che verrà per il sindaco Vincenzo Napoli: “Capodanno 2020 in Piazza della Libertà” – VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – C’è ottimismo nel futuro di Salerno per il primo cittadino del capoluogo, Vincenzo Napoli che nel rivolgere il suo augurio alla città e l’invito a alla prudenza per festeggiare l’ultimo dell’anno esprime anche una serie di valutazioni future positive per il territorio. Innanzitutto ribadisce il sindaco di Salerno sarà l’ultimo anno senza Piazza della Libertà. Il completamento del cantiere sul fronte del mare è certamente uno dei risultati ai quali l’amministrazione comunale guarda con maggiore interesse visto l’attesa e le prospettive di parcheggio e urbanistiche legate all’ultimazione del progetto del Water front salernitano. Ma il sindaco fa riferimento anche al concorso della regione Campania che consentirà alla macchina amministrativa del Comune di Salerno di dotarsi di una pianta organica notevole e quindi di mettere in moto ... Leggi la notizia su anteprima24

