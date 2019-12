Ruggenti anni ’20 cercasi, per un nuovo decennio verde (Di martedì 31 dicembre 2019) Gli anni ’20 del 1900 sono stati straordinari per tanti motivi. Lo sono stati in senso negativo perché ad esempio hanno visto nascere in Europa i totalitarismi nazifascisti e comunisti e perché si sono conclusi con la rovinosa caduta della Borsa di New York. Ma restano memorabili, e per questo sono stati definiti Ruggenti, soprattutto per le tante conquiste che restano scolpite negli annali della storia dell’umanità: il Nobel per la fisica ad Albert Einstein, la prima traversata transoceanica in volo di Charles Lindbergh, la scoperta della penicellina da parte di Alexander Fleming, solo per fare tre esempi che hanno cambiato le sorti del genere umano sul pianeta.Lo stesso deve avvenire anche nei prossimi anni ’20. Non ci riferiamo ovviamente ai regimi autoritari per certi versi già presenti, viste alcune inquietanti esperienze politiche ... Leggi la notizia su huffingtonpost

