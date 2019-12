Rugby, Italia: i convocati di Franco Smith ai raggi X (Di martedì 31 dicembre 2019) È iniziata ufficialmente l’avventura di Franco Smith sulla panchina dell’ItalRugby con le prime convocazioni del CT azzurro. Che sia un’avventura breve o lunga lo scopriremo presumibilmente dopo il prossimo Sei Nazioni, ma iniziamo a vedere le scelte del tecnico sudafricano, tra conferme e novità. Partendo, però, da due presupposti fondamentali: si tratta di un raduno lampo, di sole sei ore, e dunque solo un primo assaggio per il CT per conoscere i giocatori e dare più una valutazione umana che sportiva. Secondo, non essendo questa una finestra internazionale i giocatori che militano all’estero non sono stati considerati, quindi molte cose cambieranno in vista dei prossimi raduni ufficiali. Fatta la tara, dunque, vediamo ruolo per ruolo cosa abbiamo. In prima linea c’è un ringiovanimento a livello di pilone, come prevedibile, con l’arrivo – anche se non è la prima convocazione ... Leggi la notizia su oasport

