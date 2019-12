Rovigo, 15enne trova portafogli con 1800 euro e lo riconsegna al proprietario (Di martedì 31 dicembre 2019) La minore infatti ha trovato e restituito un portafogli con tanto di documenti del legittimo proprietario all'interno ma sopratutto con oltre 1800 euro in contanti che il distratto possessore aveva smarrito. Il diretto interessato, contattato, è stato felicissimo si ricevere la notizia e si è subito precipitato a ritirare il portafoglio confermando che non mancava nulla. Leggi la notizia su fanpage

