Rosa Perrotta e i problemi d’intimità con Pietro Tartaglione | le nuove dichiarazioni

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : critiche per il regalo di Natale al figlio Dodo : Rosa e Pietro sono stati molto criticati sui social per il regalo che hanno fatto al loro bambino per Natale. Ecco di cosa si tratta. Rosa e Pietro festeggiano il loro primo Natale da genitori Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti circa due anni fa a Uomini e Donne. Lei era la tronista e lui, che già aveva Rosa tra i suoi amici di Facebook, ha deciso di andare a corteggiarla a metà percorso. Tra loro è nato subito qualcosa di ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - bufera per il regalo di Natale al figlio Dodo : “Ridicoli!” : Per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione questo è il primo Natale da genitori. La coppia, che l’estate scorsa ha dato il benvenuto al piccolo Dodo, ha festeggiato in famiglia tra chiacchiere, risate e tanti regali. Nel 2020, poi, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pronunceranno finalmente il fatidico sì. Il matrimonio, in realtà, era stato annunciato tempo fa. Era in programma a giugno scorso a Gaeta, ma la scoperta della ...

Rosa Perrotta sbotta : “Mi sento una suora - con Pietro non è come prima” : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei tronista, lui corteggiatore, i due napoletani hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Un amore travolgente ed inaspettato proseguito fuori gli studi e suggellato dall’arrivo del piccolo Domenico. Le rivelazioni di Rosa Perrotta L’ex protagonista del trono classico si è raccontata attraverso un’intervista rilasciata sulle pagine di Chi svelando ...

‘Come una suora - non mi sfiora da mesi…’ : Rosa Perrotta - la crisi con Pietro Tartaglione? : Rosa Perrotta è Pietro Tartaglione in crisi? L’intervista al magazine Chi Nel nuovo numero di Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini è riportata una lunga intervista a Rosa Perrotta. Da qualche mese l’ex tronista di Uomini e Donne è diventata madre del piccolo Domenico, messo al mondo dalla relazione sentimentale con Pietro Tartaglione. Parlando col giornalista l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ...

Rosa Perrotta : “Il sesso cambia dopo la gravidanza. Pietro in crisi” : Rosa Perrotta confessa le difficoltà nel ritrovare l’intimità di coppia col compagno Pietro Tartaglione dopo la nascita del loro primo figlio Dal momento in cui hanno lasciato Uomini e Donne come una nuova coppia, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre apparsi complici, sulla stessa lunghezza d’onda, non per niente in diretta televisiva l’ex tronista ha presentato la proposta di matrimonio all’amata, mentre lei concorreva all’Isola dei ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nella bufera per il regalo di Natale per il figlio Domenico [FOTO] : Polemiche sui social network per il dono di Rosa e Pietro al piccolo Dodo Dopo le clamorose dichiarazioni di Rosa Perrotta sulla sua sfera intima con Pietro Tartaglione, i due il giorno di Natale sono finiti nuovamente al centro delle polemiche. Per quale motivo stavolta? Il tutto per il regalo che i coniugi hanno fatto al loro figlioletto Domenico. Quest’ultimo che è venuto al mondo lo scorso luglio ha ricevuto in dono una macchinina ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : il regalo di Natale per Dodo accende la polemica : Si torna a parlare di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due suoi social si mostrano sempre più innamorati e complici, da pochi mesi sono diventati genitori per la prima volta e non potrebbero essere più felici. Questo è stato per loro il primo Natala che hanno trascorso come una famiglia e non più come coppia. Pietro ...

Rosa Perrotta racconta cos’è cambiato “sotto le lenzuola” con Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta ha raccontato al settimanale “Chi” del suo rapporto sotto le lenzuola con il compagno Pietro Tartaglione, dopo l’arrivo del loro primo figlio Dodo. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori da poco, con l’arrivo del piccolo Dodo. Ma dopo la nascita del bambino tra i genitori qualcosa è inevitabilmente cambiato. Rosa, che […] L'articolo Rosa Perrotta racconta cos’è cambiato ...

Rosa Perrotta e Pietro : il regalo di Natale per il figlio Dodo fa discutere : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: polemica per il regalo del piccolo Domenico Le polemiche non vanno mai in vacanza, neppure a Natale. Nelle ultime ore Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati travolti dalle critiche per via del regalo di Natale del figlio Domenico, chiamato affettuosamente Dodo. I genitori hanno donato al bambino, nato lo […] L'articolo Rosa Perrotta e Pietro: il regalo di Natale per il figlio Dodo fa discutere ...

Rosa Perrotta : "Mio figlio ci porterà le fedi all'altare. Pietro è un santo. C'è stato un calo del desiderio allucinante - mi sento una suora!" : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno trascorrendo il loro primo Natale da genitori. Il figlio della coppia nata grazie a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa natalizia, il piccolo Domenico, infatti, come già sappiamo, è venuto al mondo lo scorso 25 luglio.Intervistata dal settimanale Chi, l'ex tronista salernitana è tornata a parlare del discorso matrimonio che, ...

Uomini e Donne gossip - Rosa Perrotta svela : “Pietro Tartaglione soffre” : Rosa Perrotta svela un retroscena intimo su Pietro Tartaglione: “Lui ne soffre” Quando una coppia ha un figlio di solito i rapporti intimi si sfilacciano, per non dire che svaniscono. L’amore della donna viene riservato solo al nascituro ed ecco che le crisi sono all’ordine del giorno, visto che un rapporto amoroso si basa in larga parte sull’intimità che ne consegue. E’ il caso della coppia composta da Rosa ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta confessa : ‘Tra me e Pietro non è più come prima’ : Rosa Perrotta ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha rivelato dettagli intimi della sua vita con Pietro Tartaglione dopo la nascita di Dodo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? ‘Non è più come prima’ La storia tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è nata a Uomini e Donne due anni fa. Rosa è stata scelta come nuova tronista e Pietro, avendola già vista sui social, dopo qualche settimana ha deciso di andare ...

Rosa Perrotta sul rapporto con Pietro Tartaglione : "Non mi ha sfiorata per mesi" - : Serena Granato In una nuova intervista, Rosa Perrotta ha rivelato il calo del desiderio che il suo rapporto con Pietro Tartaglion ha accusato, dopo la nascita del primogenito Domenico Un ex volto di Uomini e donne fa di nuovo parlare di sé, per via di alcune indiscrezioni trapelate in rete negli ultimi giorni. Si tratta di Rosa Perrotta. Originaria di Salerno, modella, attrice ed ex naufraga de L'isola De Famosi, ha partecipato al ...

Rosa Perrotta : “Pietro non mi ha sfiorata per mesi - mi sento suora” : L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta racconta senza ipocrisie il cambiamento del rapporto col compagno Pietro Tartaglione dopo la nascita del primogenito Domenico. Rosa è diventata mamma a fine Luglio, a due anni dal primo incontro con l’ex corteggiatore, conosciuto proprio nella trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Da quel momento molte cose nella sua vita sono cambiate, a cominciare dalla relazione con ...