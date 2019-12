Roma-Torino in tv, Serie A calcio 2020: orario d’inizio, canale, streaming, probabili formazioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Torna in campo, nel nuovo anno, il campionato di Serie A di calcio: nel prossimo fine settimana andrà in scena la diciottesima giornata, penultima del girone di andata. Il posticipo della domenica vedrà in campo allo Stadio Olimpico di Roma i padroni di casa capitolini ed il Torino. Giallorossi che vogliono proseguire con la striscia più che positiva, andando a caccia di punti importanti per la zona Champions, occhio però ai granata di Mazzarri, sempre avversario ostico. Andiamo a scoprire il programma completo e le probabili formazioni. Segui Roma-Torino in diretta streaming su DAZN Programma Roma-Torino Domenica 5 gennaio 2020 Ore 20.45 Diretta streaming su DAZN. probabili formazioni Roma-Torino Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko Indisponibili: Santon, Cristante, Zappacosta Torino (3-4-2-1): Sirigu; ... Leggi la notizia su oasport

