Roma, scontro tra moto e mezzo Servizio giardini: un morto vicino Porta Pia. Conducente sottoposto a test alcol e droga (Di martedì 31 dicembre 2019) Tragedia a Roma. Incidente mortale stamani in via Cernaia, in centro, vicino a Porta Pia. Secondo quanto si è appreso, a essere coinvolti uno scooter e un autocarro del Servizio giardini. La... Leggi la notizia su ilmessaggero

SkyTG24 : #Roma, scontro tra una moto e un mezzo servizio giardini: un morto - ilnononano1 : RT @ilmessaggeroit: #roma, scontro moto-mezzo Servizio giardini: un #morto vicino Porta Pia. Conducente sottoposto a test alcol e droga htt… - Adnkronos : #Roma, scontro scooter-autocarro: morto centauro -