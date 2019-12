Roma, scelta la sede della nuova discarica: Tragliatella è salva (Di martedì 31 dicembre 2019) Roma, nell’ultimo giorno utile per la scelta arriva l’intesa sulla nuova discarica della Capitale. Non sarà alla Tragliatella, ma nella zona di Monte Carnevale. Roma avrà una nuova discarica, ma non sarà nel posto indicato fino ad una settimana fa dalla Giunta Raggi. La conferma è arrivata oggi, 31 dicembre, dopo un’ultima riunione che ha … L'articolo Roma, scelta la sede della nuova discarica: Tragliatella è salva proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

laura_corrotti : Una normativa europea ci indica una scala di priorità ben precisa in tema di #rifiuti, dove la scelta di creare una… - LaPresse_news : Roma, Vignaroli (M5S): Discarica Monte Carnevale scelta inaccettabile - Agenparl : ROMA, #Municipio XI, LANZI: RAGGI SCEGLIE #Discarica ROMA NELLA #Valle #Galeria. È INACCETTABILE, SARÀ BATTAGLIA. -… -