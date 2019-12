Rodrigo Juventus, sarà lui il nuovo colpo offensivo: i dettagli (Di martedì 31 dicembre 2019) Rodrigo Juventus- Secondo quanto riportato da “Elgoldigital.com”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Rodrigo, attaccante spagnolo attualmente in forza al Valencia. Un affondo che Paratici potrebbe decidere di portare al termine già nel corso dell’attuale sessione invernale per poi completarla a cavallo della prossima estate. Un nuovo asse con Mendes dopo l’affare Cristiano Ronaldo. Rodrigo Juventus, sfumato Haaland caccia al centravanti spagnolo Come detto, la Juventus potrebbe valutare la possibilità nel tentare l’affondo per l’attaccante del Valencia. Oltre 40 milioni la sua valutazione, primi dialoghi già a gennaio, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo solo in estate. Leggi anche: Pogba Juventus, colpo di scena: le dichiarazioni di Raiola cambiano il futuro del francese! Un nuovo acquisto che potrebbe essere finanziato da una ... Leggi la notizia su juvedipendenza

calciomercatoit : ??Dalla Spagna - #Juventus scatenata: niente #Haaland? Spunta #Rodrigo ??#CMITmercato - kkweks : Real Madrid - Rodrigo PSG - Mbappe Juventus - Cristiano Man. Utd - Rashford Arsenal - Leno Dortmund - Sancho Man. C… - Dalla_SerieA : Giudice Sportivo, Bentancur squalificato per tre giornate: salta Roma-Juventus - -