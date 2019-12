Ripartito il cammino della Casa per la Pace “Don Tonino Bello” (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“La Pace non ha bisogno di parole vuote, ma di gesti concreti. E questo cammino, che parte dall’autenticità delle relazioni che si costruiscono, parte dalle nostre fragilità ed è sempre lungo, difficile e serio. In questo cammino, se davvero ci credi e stai osando, fallo sempre tu il primo passo…”. Così il vescovo diocesano don Mimmo Battaglia nella sua riflessione durante la 3a Marcia Diocesana per la Pace, svoltasi a Dugenta e incentrata sul cuore del messaggio di papa Francesco per la 53ª Giornata mondiale della Pace “La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. Lo stesso papa Francesco, nel suo annuale messaggio, ha messo in evidenza questo aspetto: “Non si può giungere veramente alla Pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie e ... Leggi la notizia su anteprima24

Ripartito cammino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ripartito cammino