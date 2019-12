Rifiuti Roma,nuovo sito a Valle Galeria

Roma ha indicato l'area di Monte Carnevale come sito per realizzare una discarica di servizio. Sei anni dopo la chiusura di Malagrotta, la maxi discarica che per 50 anni ha ospitato i Rifiuti della Capitale, la soluzione indicata dalla giunta coinvolge ancora una volta la Valle Galeria. Le ex cave di Monte Carnevale si trovano infatti ad una decina di km da Malagrotta, sempre nel Municipio XI. Tempo di preparazione alcuni mesi.(Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo i no a Falcognana e Tragliatella, giudicate non idonee per diversi motivi, il Comune diha indicato l'area di Monte Carnevale comeper realizzare una discarica di servizio. Sei anni dopo la chiusura di Malagrotta, la maxi discarica che per 50 anni ha ospitato idella Capitale, la soluzione indicata dalla giunta coinvolge ancora una volta la. Le ex cave di Monte Carnevale si trovano infatti ad una decina di km da Malagrotta, sempre nel Municipio XI. Tempo di preparazione alcuni mesi.(Di martedì 31 dicembre 2019)

