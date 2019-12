Rifiuti Roma, il Comune indica Monte Carnevale come area dove far nascere la nuova discarica cittadina (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Comune di Roma ha indicato l’area dove far sorgere la nuova discarica di Roma: quella di Monte Carnevale, Municipio XI, nella Valle Galeria. La decisione della Giunta di Virginia Raggi, arrivata dopo mesi di botta e risposta tra Regione e Comune, è stata comunicata proprio da Roma Capitale e Regione Lazio in una nota congiunta in cui si legge che quest’ultima disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto dal Comune, una serie lavori straordinari all’impianto Tmb di Rocca Cencia. La Regione Lazio, vista l’individuazione sul territorio comunale dell’impianto, in concomitanza con l’approvazione del provvedimento capitolino “stralcerà anche dal Piano Rifiuti in via d’approvazione, come da accordo, l’indicazione del sub-ato per il Comune di Roma Capitale e disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto da Roma Capitale, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

