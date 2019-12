Rifiuti, Raggi ci ripensa: la discarica di Roma non sarà a Tragliatella. Ipotesi vicino Malagrotta (Di martedì 31 dicembre 2019) Tragliatella non sarà la nuova discarica di Roma perché non è un sito idoneo. Virginia Raggi fa un passo indietro riguardo alla cava di basalto di via Alpignano, dove era previsto il conferimento dei Rifiuti della Capitale. Vittoria per cittadini, amministratori e comitati della provincia che sabato hanno sfilato in un corteo. Leggi la notizia su roma.fanpage

