Rifiuti a Roma | la nuova discarica sarà a Monte Carnevale Ma è già polemica

Rifiuti Roma - il Comune indica Monte Carnevale come area dove far nascere la nuova discarica cittadina : Il Comune di Roma ha indicato l’area dove far sorgere la nuova discarica di Roma: quella di Monte Carnevale, Municipio XI, nella Valle Galeria. La decisione della Giunta di Virginia Raggi, arrivata dopo mesi di botta e risposta tra Regione e Comune, è stata comunicata proprio da Roma Capitale e Regione Lazio in una nota congiunta in cui si legge che quest’ultima disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto dal ...

Rifiuti a Roma - scelto il sito per lo smaltimento dei Rifiuti nel territorio comunale : sarà una svolta in positivo? : La Giunta Capitolina ha deliberato che Roma Capitale indicherà come sito per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune, ovvero la discarica di servizio per la città, l’area di Monte Carnevale, nel Municipio XI nella Valle Galeria. La Regione Lazio, vista l’individuazione sul territorio comunale dell’impianto, in concomitanza con l’approvazione del provvedimento capitolino, stralcerà dal Piano rifiuti in ...

Rifiuti a Roma - la nuova discarica sarà a Monte Carnevale : La nuova discarica di Roma sarà a Monte Carnevale. La Giunta Capitolina ha deliberato che Roma Capitale indicherà come sito per lo smaltimento dei Rifiuti nel territorio del Comune,...

Rifiuti - Raggi ci ripensa : la discarica di Roma non sarà a Tragliatella. Ipotesi vicino Malagrotta : Tragliatella non sarà la nuova discarica di Roma perché non è un sito idoneo. Virginia Raggi fa un passo indietro riguardo alla cava di basalto di via Alpignano, dove era previsto il conferimento dei Rifiuti della Capitale. Vittoria per cittadini, amministratori e comitati della provincia che sabato hanno sfilato in un corteo.Continua a leggere

Rifiuti - Raggi ci ripensa : la discarica di Roma non sarà a Tragliatella : La discarica di Tragliatella non è un sito idoneo a ospitare la discarica di Roma.Continua a leggere

“Abbiamo Napoli ai Parioli” : bufera sul cartello a Roma che ironizza sull’emergenza Rifiuti : Polemiche in Rete per un cartello apparso tra i rifiuti di Roma: "Abbiamo Napoli ai Parioli". Rabbia da parte dei cittadini napoletani e anche gli stessi Romani. Francesco Emilio Borrelli (Verdi): "Un concentrato assurdo di luoghi comuni, un'offesa gratuita che proviene da un popolo che, purtroppo, ha gli stessi identici problemi che abbiamo noi".Continua a leggere

Codacons : dopo Natale Roma sommersa da Rifiuti : Roma – Terminate le feste di Natale Roma si risveglia con le strade invase dai rifiuti, situazione che si ripete oramai ogni anno. La denuncia arriva dal Codacons, che sta ricevendo le proteste di numerosi cittadini. E’ quanto si legge in una nota del Codacons. “Dal centro alla periferia oggi le strade della capitale appaiono ricoperte di rifiuti- spiega il presidente Carlo Rienzi- La maggiore produzione di spazzatura durante i ...

Una nuova discarica a Roma "in 18 mesi". Sui Rifiuti l'M5s smentisce se stesso : Trovato l'accordo tra Campidoglio e Regione Lazio sui rifiuti: entro 24 mesi, forse anche 18, sarà pronta la nuova discarica...

Rifiuti - Roma la nuova discarica sorgerà nel territorio comunale : verrà costruita alla Tragliatella - vicino al Lago di Bracciano : A sei anni dalla chiusura di Malagrotta, la città di Roma avrà di nuovo una discarica all’interno del suo vasto territorio cittadino. È arrivata, dopo settimane di tira e molla e conflitti istituzionali, la tanto attesa fumata bianca nella trattativa infinita fra Regione Lazio e Comune per provare a trovare una soluzione condivisa sull’emergenza Rifiuti nella Capitale. Con ogni probabilità – anche se manca l’ufficialità – il sito che indicherà ...

Rifiuti - accordo Raggi-Zingaretti : verrà costruita una discarica a Roma entro due anni : La discarica a Roma si farà (anche se ancora non è stato annunciato il sito dove verrà realizzata). E nel frattempo, come voleva Raggi, non ci saranno impianti transitori e realizzati in condizioni di emergenza. In attesa della discarica, la regione Lazio continuerà ad aiutare Roma nello smaltimento e stoccaggio dei Rifiuti.Continua a leggere

Emergenza Rifiuti a Roma - Raggi apre a Zingaretti e dice sì alla discarica : si farà a Tragliatella : Regione e Comune vicini a un'intesa per l'Emergenza rifiuti dopo l'incontro di mercoledì sera: scongiurata l'ipotesi commissariamento da parte della Regione dopo che la sindaca Raggi ha detto sì alla discarica. Ora si tratta sulla sito da individuare che con molte probabilità sarà quello di Tragliatella.Continua a leggere

Roma - c’è un legame invisibile tra l’emergenza Rifiuti e gli ‘scarti umani’ : Si getta nel cestino di casa ciò non serve più. Generalmente, quando si fanno le pulizie, le cose che non stanno al proprio posto o che riteniamo inutili vengono rimesse in ordine oppure buttate. Poi, dal cestino casalingo finiscono nel cassonetto sotto casa e da qui nella discarica, collocata nelle aree cittadine più remote, dove i rifiuti prodotti vengono concentrati e lavorati. Soprattutto nel periodo natalizio, quando il delirio consumistico ...

Raggi contro Zingaretti. L’ordinanza del Lazio sui Rifiuti finisce al Tar. La sindaca : difesi gli interessi di Roma. Stop allo scaricabarile della Regione : Chissà quanti credevano che la sindaca Raggi avrebbe davvero portato L’ordinanza sui rifiuti, firmata da Nicola Zingaretti, davanti al Tar. Del resto tutti erano convinti che la prima cittadina, logorata ai fianchi da una campagna mediatica martellante e con lo spettro del commissariamento da parte della Regione Lazio, alla fine si sarebbe piegata indicando, come chiesto dal governatore del Partito democratico, il sito per la nuova discarica. ...

Elezioni Emilia Romagna : Borgonzoni - no ai Rifiuti di Roma nella nostra regione : Borgonzoni ha fatto un sopralluogo a Finale Emilia, dove la procura ha recentemente disposto il sequestro preventivo della discarica nell'ambito di un'inchiesta che ha coinvolto, tra gli altri, ex Amministratori ed ex dirigenti dellasocieta' Feronia