Rifiuti a Roma | la nuova discarica sarà a Monte Carnevale

Mentre la città di Roma è ancora una volta in piena emergenza Rifiuti, con vere e proprie isole di Rifiuti che circondano cassonetti pieni da prima di Natale, la giunta capitolina ha annunciato oggi che la nuova discarica della Capitale sarà a Monte Carnevale, alle porte di Fiumicino e a diversi chilometri fuori dal Grande Raccordo Anulare.L'ufficialità è arrivata il 31 dicembre 2019 in accordo con la Regione Lazio. L'area individuata, situata a circa dieci chilometri dall'ormai chiusa discarica di Malagrotta, è quella delle ex cave di Monte Carnevale, già autorizzate per ospitare Rifiuti inerti.L'aver individuato il luogo, però, non significa che già dai prossimi giorni si potranno iniziare a portare i Rifiuti. L'area deve essere adeguata e questo richiederà diversi mesi.La scelta di Monte Carnevale ha già fatto storcere il naso al pentastellato Stefano Vignaroli, presidente della

