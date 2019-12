Ricette all’Italiana, Anna Moroni su Mengacci: “Ha molto da imparare” (Di martedì 31 dicembre 2019) Ricette all’Italiana, Anna Moroni ‘critica’ Davide Mengacci: “Deve imparare ancora molto” Dopo aver abbandonato La Prova del Cuoco, Anna Moroni è ormai di casa su Rete4 nel programma Ricette all’Italiana, in cui divide la scena con Davide Mengacci occupando la seconda parte della trasmissione, quella che va in onda alle 12:30 dopo l’edizione di mezzogiorno del Tg4, alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio. La cuoca originaria di Gubbio ha ‘criticato’ il collega Mengacci in una intervista rilasciata a Vero, sostenendo che ha molto da imparare sul fronte culinario. Con lui ha un bel rapporto di grande complicità e armonia. Per la sua cucina resta dell’idea che i prodotti della terra, quelli a kilometro zero di cui non si è mai perso il gusto e la qualità, risultano essere la miglior cosa in assoluto. Per ... Leggi la notizia su lanostratv

