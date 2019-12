Riaperto tratto dell’A26, Toti: “Questo episodio ci lascia allibiti” (Di martedì 31 dicembre 2019) Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre, a seguito del crollo dei calcinacci dalla galleria, è stato Riaperto il tratto dell’autostrada A26. Tornano a circolare i veicoli tra Masone e l’allacciamento con l’A10, come ha comunicato Aspi in una nota, specificando però che “il traffico circola su una corsia in scambio di carreggiata”. Non si registrano, però, turbative al traffico. La chiusura disposta alle ore 18:30 di lunedì, inoltre, avveniva proprio quando l’amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi si trovava a Genova. Nella serata, infatti, era previsto un incontro con il presidente della Regione Giovanni Toti per discutere un piano di azione per la città. Presenti anche il sindaco Marco Bucci e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Signorini. Nella mattinata del 31 dicembre, invece, il Ministro dei Trasporti ... Leggi la notizia su notizie

