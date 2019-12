Revoca concessione Autostrade: il testo definitivo del decreto che la prevede (Di martedì 31 dicembre 2019) Revoca concessione Autostrade: il testo definitivo del decreto che la prevede è pronto per la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato. UrbanPost ha potuto verificare con certezza che l’ultima versione del testo non ha subito modifiche sostanziali. Il governo Conte bis punta dritto alla Revoca, nonostante non ci sia accordo nella maggioranza che lo sostiene. Passa la linea di Di Maio, come avevamo anticipato in esclusiva solo qualche giorno fa. Il decreto “disinnesca” la bomba delle clausole contrattuali Il decreto “Milleproroghe” nella sua stesura definitiva, all’articolo 35, prevede espressamente che Anas, l’Azienda nazionale delle strade, in caso di Revoca delle concessioni delle Autostrade possa “assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento ... Leggi la notizia su urbanpost

