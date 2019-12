Respinto l’indennizzo dei clienti richiesto per Porta i Tuoi Amici in Vodafone (Di martedì 31 dicembre 2019) Ci sono utenti che hanno riscontrato problemi con l'iniziativa 'Porta i Tuoi Amici in Vodafone', per il rigetto di alcune richieste di indennizzo. Come riPortato da 'mondomobileweb.it', il Corecom Sicilia si è visto implicato nel deliberare varie istanze per l'assenza di risposte alle rimostranze relativi alla diminuzione del credito residuo per la suddetta promozione. Il concorso erogava bonus ricarica di 20 euro ai clienti che facevano da tramite ai loro Amici per il passaggio al gestore rosso attivando un'offerta ricaricabile con una spesa superiore ai 10 euro. Ci sono però state delle irregolarità, che aveva costretto Vodafone a chiudere anzitempo l'iniziativa, procedendo anche all'annullamento di diversi bonus. Non è questo, comunque, il motivo che ha chiamato in causa il Corecom Sicilia, il cui intervento è principalmente dedicato alla mancata risposta ai reclami di alcuni ... Leggi la notizia su optimaitalia

