Repubblica | Mertens riflette sulla proposta di rinnovo ma l’Atletico Madrid non lo molla

Repubblica : pressing del Napoli su Mertens - ma lui non firmerà per un biennale senza un adeguato bonus : Il Napoli va in pressing su Mertens per strappargli il rinnovo. Lo scrive Repubblica Napoli. “La società ha aumentato il pressing nelle ultime ore: secondo alcune fonti del club ci sarebbe stata anche una telefonata con De Laurentiis nei giorni scorsi. Il presidente ha tentato certamente il disgelo dopo l’esonero di Ancelotti. C’è stato un colloquio durante il Gattuso Day tra lui e Mertens”. Il Napoli vuole trattenere il folletto ...

Repubblica : la carezza di De Laurentiis a Mertens. Si torna a parlare di rinnovo : Per la seconda volta in due giorni, Aurelio De Laurentiis ha presenziato all’allenamento del Napoli. Un modo per il presidente di far sentire la presenza della società e anche la volontà di ricomporre la frattura. Repubblica Napoli scrive: “La volontà è quella di mandare un segnale distensivo sull’azione disciplinare dopo i rapporti tesi dell’ultimo mese, concetto ribadito pure ad alcuni giocatori, tra cui Mertens: una “carezza” al ...

Repubblica : contro il Genk Mertens e Callejon potrebbero restare in panchina : La situazione del Napoli non è migliorata con il pareggio a Udine e chi rischia di più in questo momento è di certo l’allenatore Carlo Ancelotti. la sua panchina continua a traballare e la sfida contro il Genk al San Paolo e il passaggio agli ottavi di Champions sono, se non una soluzione, un imperativo per non farla precipitare. Ancelotti continua a ripetere che la squadra lo segue e non gioca contro i lui, ma come scrive oggi Repubblica, ...

Repubblica : fuori Mertens e Callejon - Ancelotti sceglie in base alla fiducia : Udinese-Napoli è la partita della resa dei conti per Ancelotti. Gli occhi sono puntati sul tecnico più che sulla squadra, dal momento che la sua posizione sulla panchina è in bilico. Il presidente non aspetta altro che capire se si sia riusciti a rimettere in sesto la situazione per poter cominciare a vincere in campionato, in caso contrario è pronto ad esonerare l’allenatore. Proprio per questo motivo, come scrive l’edizione ...

Repubblica : si ferma anche Mertens per influenza. In dubbio la sua presenza a Udine : Potrebbe esserci un’altra assenza, a Udine, tra le fila del Napoli. Oltre agli infortunati che sono ancora alle prese con le loro condizioni fisiche, si ferma anche Mertens. Lo scrive Repubblica Napoli. Il belga ieri non si è potuto allenare per un attacco di influenza. E’ rimasto a letto. A questo punto occorrerà aspettare per capire se sabato potrà scendere in campo al fianco della squadra. Non ha nemmeno partecipato alla cena ...

Repubblica : Mertens contro Insigne - non ha gradito l’esclusione col Bologna : Se il rapporto tra la squadra e l’allenatore non è sereno, non lo è certo neanche quello tra i calciatori stessi. È evidente che alla squadra manchi un leader, un calciatore che riesca a parlare con i compagni e soprattutto a farsi ascoltare. Da quando sono andati via Reina, Albiol, Hamsik e Maggio, non si riesce a trovare un equilibrio interno. La fascia al braccio di Insigne non gli conferisce automaticamente autorevolezza nei confronti ...

Repubblica : Ancelotti dà fiducia a Insigne - ma paga la rinuncia a Mertens e Callejon : La sconfitta contro il Bologna ha scoperchiato il vaso di Pandora. Non basta aver pareggiato a Liverpool e neanche l’incontro chiarificatore on il presidente De Laurentiis, il Napoli, come scrive oggi Repubblica, non riesce a trovare il giusto ritmo in campionato e continua a subire le avversarie. Ancelotti ieri ci ha provato in tutti i modi a dare fiducia alla squadra e soprattutto a Insigne La vera sorpresa è stata però il ritorno al ...

Repubblica : formazione Napoli-Bologna - Insigne in attacco con Mertens. Ma è duello con Lozano : Repubblica Napoli prova a immaginare l’undici che sarà schierato oggi da Ancelotti. Il Napoli incontra il Bologna al San Paolo. Ieri pomeriggio c’è stato l’allenamento di rifinitura. Poi il ritiro all’hotel Golden Tulip per mantenere alta la concentrazione. Ancelotti confermerà il 4-4-2. In attacco, dovrebbe esserci Insigne, al fianco di Mertens. “Il capitano ha smaltito il fastidio al gomito e si candida per una maglia ...

Repubblica : incontro privato Mertens-De Laurentiis. Il belga conferma la disponibilità al rinnovo : Il Napoli ha individuato Callejon, Insigne ed Allan come i principali leader della rivolta. Ad Insigne ed Allan sono toccate le multe più salate per l’ammutinamento, del 50%. Repubblica Napoli scrive che ormai il rapporto del club con lo spagnolo sembra definitivamente compromesso. JC7 è “atteso a braccia aperte già a gennaio da Benitez e Hamsik in Cina, al Daljan“. Diversa invece la situazione di Mertens. “Il belga ha ...

Repubblica : dalla Toscana l’idea di un’iniziativa legale contro Callejon - Mertens - Insigne e Allan : Un’iniziativa legale contro Callejon, Mertens, Insigne e Allan. Non da parte di De Laurentiis, ma dei tifosi del Napoli. Tifosi illustri, magistrati e medici. Lo racconta Repubblica Napoli. L’idea è di Vincenzo Del Regno, magistrato della Corte dei Conti della Toscana. Originario di un paesino del salernitano, ma trapiantato da anni a Siena, starebbe pensando ad un’iniziativa per tutelare i tifosi partenopei dopo ...

Repubblica : Insigne Mertens e Calle hanno deluso - contro il Liverpool esclusioni eccellenti : La crisi non è passata, anzi rischia di aprirsi il fuoco ora che il presidente De Laurentiis farà partire le richieste di risarcimento per i calciatori, ma non c’è tempo per perdersi in chiacchiere e battaglie. L’unica battaglia che conta in questo momento è quella che bisogna fare in campo contro il Liverpool per assicurarsi il passaggio del turno agli ottavi di Champions. In queste ore Ancelotti sta facendo i conti con gli ...

Repubblica : Mertens spera nell’intesa in extremis con il Napoli. Dipende tutto da De Laurentiis : Nel cuore e nei pensieri di Dries Mertens resta sempre il Napoli. L’attaccante belga, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, spera che la questione del suo rinnovo con il club si possa sanare. Queste le parole del quotidiano: “Mertens, invece, coltiva ancora la speranza di trovare l’intesa in extremis, ma De Laurentiis era stato molto chiaro già prima del pasticciaccio di Champions. Lo strappo ha complicato il quadro e il belga si ...