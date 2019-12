Regione Sardegna, la giunta Solinas destina 17 milioni di euro alle scuole materne private: oltre la metà dei fondi a quelle cattoliche (Di martedì 31 dicembre 2019) Mentre a Roma il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti si dimette per la carenza di fondi destinati alla scuola pubblica, a Cagliari la Regione Sardegna destina 17 milioni di euro alle casse delle scuole materne private che potranno così contare su un generoso contributo pubblico per sostenere le spese di gestione dell’anno scolastico 2019/2020. Il via libera è arrivato dalla giunta guidata da Christian Solinas su proposta dell’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu, approdato nell’esecutivo a trazione sardoleghista in quota Udc, l’Unione democratici cristiani. Nello scorrere la lista dei 220 beneficiari non mancano le sorprese. Si scopre ad esempio che sui 17 milioni stanziati, ben dieci finiranno nelle casse delle scuole dell’infanzia cattoliche. Gli altri sette andranno a rimpinguare i conti correnti degli istituti privati ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

