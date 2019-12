Regione Campania: ok a migranti e video-sorveglianza (Di martedì 31 dicembre 2019) Due importanti provvedimenti sono stati adottati, il 30 dicembre, dalla giunta regionale della Campania. Uno riguarda l’implementazione del sistema di videosorveglianza nella città di Napoli ed in un’altra zona della Regione. Si legge: “La Giunta ha destinato i fondi per il sistema integrato della videosorveglianza stradale per il progetto che riguarda la VI Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), e che prevede l’installazione sul territorio di una serie di postazioni di telecamere e lettori di targa dislocate in punti strategici. Analogo progetto riguarda l’unione dei Comuni Antico Clanis (Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago, Quindici, Taurasi)”. L’altro riguarda la “integrazione di migranti e rifugiati”. Si legge: “La Regione Campania ha aderito con delibera di Giunta al bando della ... Leggi la notizia su ladenuncia

