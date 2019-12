Record in India: ieri a New Delhi il giorno più freddo in oltre un secolo (Di martedì 31 dicembre 2019) Record in India: a New Delhi ieri è stato registrato il giorno più freddo in oltre un secolo. La colonnina di mercurio ha segnato una temperatura massima di +9,4°C. Le rilevazioni nel Paese vengono eseguite dal 1901 e la temperatura più bassa finora era stata quella rilevata il 2 gennaio 2013 (+9,8°C). Una fitta coltre di nebbia ha avvolto la capitale Indiana, in un’ondata di freddo che stringe nella sua morsa la parte settentrionale del Paese, con temperature di 10 gradi inferiori alla norma.L'articolo Record in India: ieri a New Delhi il giorno più freddo in oltre un secolo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

