Recensione His Dark Materials, il fantasy per famiglie dal 1° gennaio su Sky Atlantic (Di martedì 31 dicembre 2019) Recensione His Dark Materials, il fantasy BBC e HBO tratto dai libri di Philip Pullman, in onda dal 1° gennaio su Sky Atlantic. Il 2020 di Sky Atlantic si apre con un nuovo fantasy, His Dark Materials (Queste Oscure Materie) adattamento televisivo, realizzato da BBC e HBO, della trilogia di romanzi di Philip Pullman. La serie, composta da 8 episodi e rinnovata per una seconda stagione, andrà in onda dal 1° gennaio 2020 alle 21:15 su Sky Atlantic, con due episodi a settimana. His Dark Materials sarà disponibile live in streaming su NowTV e Sky Go, e on-demand su satellite, Now Tv e Sky Go (i primi due episodi andranno in onda anche su Sky Uno). La serie è stata scritta interamente da Jack Thorne (Harry Potter e la maledizione dell’erede), e diretta da Tom Hooper (Il Discorso del Re). His Dark Materials – Un regalo di Natale in anticipo solo per voi Regalo di Natale in ... Leggi la notizia su dituttounpop

jan_novantuno : (Piccola nota di servizio: leggevo una recensione di His dark materials; Ruth Wilson interpretava una serial killer… -