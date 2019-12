Rapinatore sequestra un dipendente postale per portare via 70mila euro (Di martedì 31 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Il delinquente ha puntato la pistola alle tempie della vittima costringendola a riaprire l'ufficio, stava portando via un ingente bottino ma la polizia ha fatto irruzione nei locali e lo ha arrestato Una rapina alle poste con un bottino da 70mila euro preceduto dal sequestro di un dipendente dell’ufficio con tanto di pistola puntata alla testa. Attimi di paura e tensione che fortunatamente hanno avuto un finale positivo. È accaduto a Messina nel primo pomeriggio di oggi nell’ufficio postale del centro città e solo poco fa la polizia è riuscita a fermare ed arrestare il responsabile del reato dopo un’irruzione resa delicata dalla tipologia di soggetto in questione. Soprattutto perché armato e con una persona presa di mira alla quale poteva accadere di tutto da un momento all’altro. Il Rapinatore in questione è Davide Bonaccorso, 20enne del luogo. Andiamo con ... Leggi la notizia su ilgiornale

Rapinatore sequestra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rapinatore sequestra