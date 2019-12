Raiola all’attacco: «Ibra come l’ultima dei Queen, allo United non porterei neanche Pelé e Maradona» (Di martedì 31 dicembre 2019) Partecipa alle trattative in t-shirt e pantaloncini corti; ne esce con le tasche piene e ricchi contratti per i suoi assistiti. Mino Raiola ha piazzato altri due colpi in pochi giorni. Prima Ibra al Milan, poi Haaland al Borussia Dortmund con commissioni – racconta radiomercato – intorno ai 15 milioni di euro. Sprezzante e dalla lingua tagliente, come gran parte dei suoi assistiti, l’agente non ha dubbi sul nuovo impatto di Ibra sulla serie A: «Questi sei mesi devono essere come l’ultima tournée dei Queen, un lungo tributo. E bisognava farlo a San Siro – dice il procuratore in una intervista a Repubblica -. Non potevo lasciare che fosse Los Angeles il suo ultimo palcoscenico». Una carezza e una tirata d’orecchie anche per la Juve: «De Ligt è andato lì perché voleva la laurea in difesa, e la Juve ne è il Mit. Kean? Sono triste per il fatto che sia ... Leggi la notizia su open.online

