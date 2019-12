Ragazze investite a Roma: il regista Paolo Genovese scrive una lettera ai genitori di Gaia e Camilla (Di martedì 31 dicembre 2019) A dieci giorni dalla terribile tragedia di Corso Francia, a Roma, dove le sedicenni Gaia e Camilla hanno trovato la morte dopo essere state investite da un’auto guidata dal giovane Pietro Genovese, spuntano nuovi dettagli sulla vicenda. In queste ore continua la discussione sull’ipotetico ‘giochino del semaforo rosso’, che prevede l’attraversamento delle due carreggiate con il semaforo rosso per sfidare la sorte. I legali delle vittime hanno da subito smentito questa possibilità ed hanno anche aggiunto che Gaia e Camilla hanno attraversato la strada con il semaforo verde. Adesso si aggiunge un’altra novità sul caso: il regista Paolo Genovese, padre dell’investitore, aveva espresso la volontà di incontrare i genitori delle due 16enni, ma la proposta era stata respinta per via del dolore ancora troppo forte. E quindi ha deciso di scrivere una ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

