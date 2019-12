“Raffaele Santagata è morto”. La notizia che sconvolge famigliari e amici (Di martedì 31 dicembre 2019) Muore a soli 18 anni una promessa del calcio dilettantistico. Raffaele Santagata non è riuscito a sconfiggere un brutto male ed è morto dopo un’operazione. Non è riuscito a sconfiggere l’avversario più difficile della sua vita. Un male incurabile gli ha strappato i sogni di calciatore, a soli 18 anni. Raffaele Santagata è morto in … L'articolo “Raffaele Santagata è morto”. La notizia che sconvolge famigliari e amici proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

