Quirinale, il backstage del discorso di fine anno del Presidente: Mattarella cambia location (Di martedì 31 dicembre 2019) È tutto pronto per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il discorso però verrà trasmesso da una nuova ambientazione. Il Capo dello Stato, infatti, non entrerà più nelle case degli italiani parlando dal tradizionale “studio alla Palazzina”, con la scrivania alle spalle, ma da una nuova location, un salone poco noto del Quirinale. Mattarella comunque non rinuncerà alle consuete tre bandiere, quella italiana, quella dell’Unione europea e quella presidenziale, posizionate sullo sfondo. L'articolo Quirinale, il backstage del discorso di fine anno del Presidente: Mattarella cambia location proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Quirinale, il backstage del discorso di fine anno del Presidente: Mattarella cambia location - fattoquotidiano : Quirinale, il backstage del discorso di fine anno del Presidente: Mattarella cambia location - Noovyis : (Quirinale, il backstage del discorso di fine anno del Presidente: Mattarella cambia location) Playhitmusic - -