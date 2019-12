Quasi morta dopo la liposuzione: nello stomaco un buco grande come una pallina da tennis (Di martedì 31 dicembre 2019) Abigail Fernandez, 32 anni, è stata operata in una clinica "con ottime recensioni" in Tunisia nel gennaio di quest'anno: "Volevo sentirmi di nuovo bella dopo aver avuto tre figli". Ma dopo l'intervento chirurgico, la donna ha cominciato a soffrire giorno dopo giorno, fino a faticare anche solo a respirare... Leggi la notizia su fanpage

leyo_5 : @Clockwoork Non ho nessun problema nei confronti dei trans e ne li ho avuto nei confronti della ragazza morta, anzi… - Allepanda1 : RT @ComeLava: CAZZOOO FAMMI CAPIRE REY È MORTA NON È QUASI MORTA IN TUTTO QUESTO LUI SOTTOLINEA CHE FINN HA SENTITO CHE IL SUO BATTITO È… - ritacels : @NicoZava_ @FedePillo È morta solo un’attrice per il momento gli altri ci sono quasi tutti, quando cambiano attori… -