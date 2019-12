Proteste davanti all'ambasciata Usa in Iraq. Sale la tensione dopo il raid americano (Di martedì 31 dicembre 2019) Centinaia di iracheni stanno manifestando davanti all’ambasciata americana di Baghdad per protestare contro i raid Usa sulle basi dei miliziani sciiti in Iraq. Lo riferiscono media arabi e internazionali. Nei disordini sono anche statebruciate bandiere a stelle e strisce.Le tensioni si sono verificate dopo il monito del segretario di stato americano Mike Pompeo che mette in guardia Teheran dal creare pericoli per gli americani in Medio Oriente. Poi il regime degli ayatollah che avverte l’amministrazione Trump che ogni attacco alle milizie filo iraniane non rimarrà impunito. Infine l’ira del governo iracheno che si dice pronto a rivedere le relazioni con gli Usa dopo le incursioni americane sul proprio territorio. Così i bombardamenti contro i combattenti sciiti in Iraq e Siria rischia di provocare un’escalation dalle conseguenze imprevedibili. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

