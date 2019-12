Propositi per il nuovo anno? Rimandare alla primavera, parola di esperto (Di martedì 31 dicembre 2019) Propositi per il nuovo anno? Lasciamoli alla primavera. Feste natalizie stancanti, influenze e stagione fredda possono scoraggiare cambiamenti positivi che è meglio Rimandare alla stagione primaverile Fare un abbonamento in palestra, mettersi a dieta, smettere di fumare, iscriversi ad un corso di teatro, dedicarsi a quell’hobby che non si coltiva più da troppo tempo. Qualunque … L'articolo Propositi per il nuovo anno? Rimandare alla primavera, parola di esperto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

