Programmi TV di stasera | martedì 31 dicembre 2019 Amadeus | Federica Panicucci | musica

Gli Aristogatti Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews 24, TgCom24: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L'Anno che verrà Potenza, capoluogo della Basilicata, fa da cornice al capodanno di Rai1 che con L'Anno che Verrà accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalla Piazza Mario Pagano. musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa condotta anche quest'anno da Amadeus. Ospiti della serata Al Bano e Romina Power, Gigi D'Alessio, Stadio, Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli 8 Finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta

