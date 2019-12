Previsioni Meteo Toscana: sereno o poco nuvoloso fino a giovedì (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 3 gennaio 2020. Oggi sereno al mattino. Transito di nubi alte nel pomeriggio e in serata. Venti: deboli variabili, o assenti. Mari: poco mossi. Temperature: minime in diminuzione con gelate anche in pianura. Massime in aumento sui rilievi, in lieve calo in pianura. Domani sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti nottetempo e in serata sulle aree costiere e in Arcipelago. Venti: deboli variabili o assenti nelle zone interne, settentrionali deboli su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi o localmente mossi a largo. Temperature: in aumento, in particolare nei valori massimi e sui rilievi. Ancora gelate nelle pianure dell’interno. giovedì 2 sereno o poco nuvoloso. In serata tendenza ad aumento ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

