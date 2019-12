Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno nei primi giorni dell’anno (Di martedì 31 dicembre 2019) “Per tutta la settimana flusso di correnti in quota dai quadranti settentrionali, solo temporaneamente interrotto tra mercoledì e giovedì dal passaggio di una debole perturbazione a nord delle Alpi: nel complesso tempo stabile, senza precipitazioni e debole ventilazione, temperature intorno alla norma in Pianura e relativamente miti a quote collinari e di bassa montagna“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. Oggi nel pomeriggio ovunque sereno tendente a velato per il passaggio di nubi stratiformi a quote medio-alte; in serata ovunque sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia possibili in serata sulla Bassa Pianura. Precipitazioni: assenti. Temperature: massime in Pianura tra 5 e 9°C Zero termico: intorno a 3000 metri, in leggero calo in serata. Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo nel primo pomeriggio; in montagna deboli settentrionali ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

